Apple saltanatı sona erdi... İşte yeni kral

Araştırma firması IDC, Apple akıllı telefon sevkiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık %10 düştüğünü söyledi. Şirket, en büyük üreticiler sıralamasında yine ikinci sıraya gerileyerek birinciliği Samsung'a kaptırdı. Amerikan şirketi 2023 yılı sonuna kadar Güney Koreli şirketi geride bıraktı.Ocak-Mart 2024'te küresel akıllı telefon sevkiyatları %7,8 artışla 289,4 milyon adede yükseldi. IDC'nin Reuters'e bildirdiğine göre Samsung'un payı %20,8, Apple'ın %17,3'ü, Xiaomi'nin payı ise %14,1 oldu.Yılın başında yeni amiral gemisi modeli Galaxy S24'ü piyasaya süren Samsung, ilk çeyrekte 60 milyonun üzerinde akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Apple bir önceki yıl 55,4 milyona karşılık 50,1 milyon sattı.2023'te Apple'ın payı %20,1, Samsung'un payı ise %19,4 oldu. Güney Koreli şirket, akıllı telefon üreticileri arasındaki liderliğini 12 yıldır sürdürüyor.Yılın başında Amerikan şirketi Microsoft, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında Apple'ı geride bıraktı . Microsoft'un piyasa değeri daha sonra 3 trilyon doları aştı.