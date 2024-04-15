29 kişinin can verdiği gece kulübü yangınında itfaiye raporu ihmalleri doğruladı

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına dair itfaiye raporu açıklandı.Yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlenirken raporda ihmaller de sıralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı. İtfaiye, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu açıkladı.Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadığı belirtildi. Yönlendirme levhalarının olmadığı, söndürme sisteminin ve yangın dolaplarının çalışmadığı da vurgulandı. Yine raporda itfaiye ekibinin hayatını kaybeden kişileri hareketsiz yatar vaziyette bulduğu yer aldı.Yangında 29 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği de belirtildi. Elektrik panolarında meydana gelen patlamalar itfaiye ekibinin raporunda da yer aldı.Bilirkişiler ve 2 savcı tarafından yapılan inceleme sonrası hazırlanan keşif raporunda, yangına yol açan tedbirsizlikler ve yangındaki ihmaller gözler önüne serilirken, iş yeri açılışının Ramazan Bayramı'na yetişmesi için genel tadilatın aceleye getirildiğine dikkati çekildi.Keşif raporunun değerlendirme bölümünde, dekor, demir doğrama, mobilya işleri, elektrik işlerini yapan firmalar bulunduğu belirtilerek, yangın esnasında 30'dan fazla çalışanın tadilat çalışmasını yürüttüğü kaydedildi.İş yerinin fiziksel özelliklerinin anlatıldığı raporda, iş yeri iç mekanının oval şeklinde olduğu, etrafında localarla çevrilmiş 750 metrekarelik alan bulunduğu, asma katların yine tüm salonu çevreleyecek loca şeklinde ve oval biçimde devam ettiği, eğlence merkezinin, 2000 metrekare veya üzeri kapalı bir alandan oluştuğu ve iç tadilatların tüm mekanlarda aynı anda, birden yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.