Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu...

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili neredeyse bitti. Pazartesi günü iş başı yapacak olan on binlerce tatilci dönüş yoluna geçti. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinden İstanbul'a doğru yola çıkanlar için yoğunluk yüzünden saatlerdir yollarda devam eden dönüş yolculuğu adeta çileye dönüştü. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolunda trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi, gişelerde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini bitirenler Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevresine araçlarıyla hareket ederek otoyolu dolduruyorlar. Özellikle Osmangazi Köprüsü'ne doğru olan yolculuklarda, Yalova ve Bursa güzergahlarında zaman zaman büyük bir yoğunluk yaşanırken, Gemlik-Orhangazi bölgesinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştuğu gözleniyor.İstanbul'a doğru ilerleyen araçların neden olduğu yoğunluk, otoyol gişelerinde kalabalık oluşmasına yol açıyor. Tatil süresince köprü, otoyol ve kara yollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri güvenlik önlemlerini artırıyor ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.Öte yandan, trafik yoğunluğu şehirler arası otobüs seferlerinde de aksamalara sebep oluyor. İstanbul'dan yola çıkıp Ege bölgesine gidecek olan otobüsler Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne en az 1 saat rötar yaparak geliyor.Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle şehir dışında çıkanların dönüşü, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da yoğunluk oluştu.9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerin tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşü başladı. Memleketlerinden koliler ve erzaklarla gelen vatanşalar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu da oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi.Otobüs kaptanı Serhun Bayar, 'Yollar çok yoğun. İzmir'den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken 11 saatte zor gelebildik. Otobanlar dolu tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00'da İzmir'den çıktık gece 04.00'te anca varabildik' dedi.