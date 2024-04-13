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Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ekleme: 13.04.2024 - 09:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde depremEge Denizi'nde deprem meydana geldi.

Deprem 4.5 büyüklüğünde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, deprem saat 05:23'te 4.5 büyüklüğünde yaşandı.

Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.

Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.