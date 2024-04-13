Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.Deprem 4.5 büyüklüğündeAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, deprem saat 05:23'te 4.5 büyüklüğünde yaşandı.Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.