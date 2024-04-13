Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Deprem 4.5 büyüklüğünde
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, deprem saat 05:23'te 4.5 büyüklüğünde yaşandı.
Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.
Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.
Deprem 4.5 büyüklüğünde
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgilere göre, deprem saat 05:23'te 4.5 büyüklüğünde yaşandı.
Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.
Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.