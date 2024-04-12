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Beyaz Gazete
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Kene yine can aldı! Sadece 2 gün dayanabildi

Erzurum'da 37 yaşındaki İ.Y., kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı. 2 gün boyunca yaşam savaşı veren genç adam kurtarılamadı.

Ekleme: 12.04.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.04.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Kene yine can aldı! Sadece 2 gün dayanabildiEdinilen bilgiye göre, Erzurum'un Oltu İlçesi'ne bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İ.Y'nin (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Kene yine can aldı! Sadece 2 gün dayanabildi

2 çocuk babası İ.Y'nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi.

Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

Kene yine can aldı! Sadece 2 gün dayanabildi