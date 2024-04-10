Bayraktar'dan İmamoğlu'na çok sert tepki! 'Paralı köpeklerini...'

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığına dair iddialara çok sert tepki gösterdi.Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti. Bayraktan sosyal medya paylaşımlarının arkasında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun iletişim ekibinin olduğunu ifade etti.İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddialara dün yaptığı paylaşımda cevap veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor." diyen Haluk Bayraktar, "Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir. Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.Gece yarısı yeni bir açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz. Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir." ifadelerini kullandı.İsrail'e jet yakıtı sattıklarına dair iddiayı ortaya atanı tespit ettiklerini belirten Bayraktar, "İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım. Gördüm ki İBB Başkanının iletişim kampanyalarını yöneten strateji ekibinde yer alıyormuş. 'Alevilerin de PKK'sı olmalı' diye yazılar yazıyor, DHKP-C güzellemesi yapıyormuş. Bu PKK'lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim." ifadelerini kullandı.