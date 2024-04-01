TL güçlü duruş sergileyecek! Uluslararası dev bankadan flaş analiz: Türkiye'ye sermaye girişi başlayacak

Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Türk lirasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Goldman Sachs ekonomistleri, seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.Aralarında Clemens Grafe'in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL'nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirdiği "balkon" konuşmasında ekonomi politikalarının devam edeceği sinyalini verdi.Erdoğan AK Parti'nin ciddi kayıp yaşadığı yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı konuşmada "Ekonomide yol haritamız olan OVP ve 12. Kalkınma planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi.Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.