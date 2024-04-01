DEM Parti kutlamalarında terör kampını andıran görüntüler! Terörist başı Öcalan'ın posterlerini açtılar...
Diyarbakır'da DEM Parti'nin seçimi kazanmasının ardından terör örgütü sempatizanları sokaklara döküldü. Terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılırken, bebek katilinin posterleri ve örgüt paçavraları dalgalandırıldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Diyarbakır'da seçimi DEM Parti adayı Serra Bucak kazandı. Seçim sonuçlarının ardından DEM Partililer sokağa döküldü. Kutlamalar sırasında skandal anlar yaşandı. Terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri dalgalandırıldı.
DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA KAZANDI
Diyarbakır'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, DEM Parti seçimi önde tamamladı. DEM Parti adayı Serra Bucak'ı destekleyenler sokağa indi ve kutlamalara başladı.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER
DEM Partililerin kutlamaları sırasında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldı. Terör sempatizanları, terörist başı Öcalan posterleri açtı. Terör kampını andıran görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
DEM PARTİ-CHP İLE İTTİFAK YAPMIŞTI
DEM Parti İstanbul ve Mersin başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde CHP ile 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifaka girişmişti