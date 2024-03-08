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İstanbul'da yağmur klasiği! Trafik kilitlendi

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, metrobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Ekleme: 8.03.2024 - 08:50 Güncelleme: 8.03.2024 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da yağmur klasiği! Trafik kilitlendiİstanbul'a mart ayıyla birlikte yağmurlar geri döndü.

Hafta başından bu yana sert soğukların etkili olduğu megakentte, bu sabah saatlerinde yağmur başladı. Ardından kaçınılmaz manzara ortaya çıktı.

Trafik erken başladı

Hafta içi her gün yoğun olan trafik, yağışla birlikte adeta kilitleniyor. Bugün de işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, araç yoğunluğuyla karşılaştı.

Toplu ulaşımlarda da yoğunluk oldu

Ara sokaklarda ve caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan toplu ulaşım araçlarında da yoğun bir insan kalabalığının olduğu görüldü.

Yoğunluk arttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

İstanbul'da yağmur klasiği! Trafik kilitlendi