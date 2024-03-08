İstanbul'da yağmur klasiği! Trafik kilitlendi

İstanbul'a mart ayıyla birlikte yağmurlar geri döndü.Hafta başından bu yana sert soğukların etkili olduğu megakentte, bu sabah saatlerinde yağmur başladı. Ardından kaçınılmaz manzara ortaya çıktı.Hafta içi her gün yoğun olan trafik, yağışla birlikte adeta kilitleniyor. Bugün de işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, araç yoğunluğuyla karşılaştı.Ara sokaklarda ve caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Öte yandan toplu ulaşım araçlarında da yoğun bir insan kalabalığının olduğu görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.