Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Bölge bölge hava durumu:Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CÇok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 11°CÇok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlıÇok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CÇok bulutluDÜZCE °C, 14°CÇok bulutluSİNOP °C, 11°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlıKARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CÇok bulutluVAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 15°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu