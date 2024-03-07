Mersin’de 'MAHZEN-4' operasyonu: 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Mersin'de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız.