Mersin’de 'MAHZEN-4' operasyonu: 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...Mersin'de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız.