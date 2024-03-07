  • USD: 31,66 - 31,72
  • EURO: 34,42 - 34,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin’de 'MAHZEN-4' operasyonu: 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Mersin’de 'MAHZEN-4' operasyonu: 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
Ekleme: 7.03.2024 - 09:14 Güncelleme: 7.03.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Mersin’de 'MAHZEN-4' operasyonu: 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini bildirdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Mersin'de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu bozan organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Bir bir çökertip adalete teslim etmekte kararlıyız.