  • USD: 31,66 - 31,72
  • EURO: 34,42 - 34,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında ittifak yaptı. Kirli ittifakın ilk adımı olarak CHP Esenyurt adayını değiştirdi, "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer, aday gösterildi. Özer, konuk olduğu bir televizyon programında kirli ittifakın varlığını bir kez daha yineledi. "Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım" diyen Özer, teklifin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi.

İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
Ekleme: 7.03.2024 - 09:28 Güncelleme: 7.03.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
CHP'nin DEM Parti ile yaptığı kirli ittifaka ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere, CHP DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti.

'KENT UZLAŞISININ ADAYI OLARAK ORTAYA ÇIKTIM'

Skandal 'Kürdistan' sözleri ile bilinen Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin konuştu. Açık açık kirli ittifakı itiraf eden Özer, 'Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim' dedi.

İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

'ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN'

Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söyledi:

'Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır.'

İstanbul'da 'Kandil' uzlaşısı! CHP-DEM'in ortak adayı Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi

CHP, DEM İÇİN ADAYINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

CHP de DEM Parti için Esenyurt ilçe belediye başkan adayı Ali Gökmen'in yerine DEM'e yakın bir isim olan Ahmet Özer'i getirmişti. 2015'te HDP'den Van'da milletvekili adayı olan Özer, Kürtler'in devlet kurma hakkının olduğunu savunuyor.