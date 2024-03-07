Bakan Tunç'tan yazar Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: Kırmızı bülten süreci başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da emniyet şeridinde bulunanlara çarpan 17 yaşındaki T.C. ile annesi yazar Eylem Tok’un Mısır’a kaçmasına ilişkin, “Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır’dan Türkiye’ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Danıştay’ın göreve iade kararı verdiği hakim ve savcılara ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca yeniden başlatılan incelemenin devam ettiğini, incelemenin neticesine göre açığa alınabilecek kişilerin olabileceğini söyledi. Son olarak Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi arasında Can Atalay kararları sonrası yaşanan tartışmalara değinen Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruya bakacak bölümün Yargıtay ve Danıştay’dan gelen hukukçulardan oluşması yönünde bir Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini belirterek, “Burada hukukçu olmayanlardan oluşan bir ekip tabi farklı kararlara neden olabiliyor” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi ünlü yazar Eylem Tok'un Mısır'a kaçmasına ilişkin 'Şahit olduğumuz son olay üzücü. Başsağlığı diliyoruz. Burada yaralanan kişiler de var. Sanığın annesi ile birlikte birkaç saat sonra yurt dışına kaçtığını görüyoruz. Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz' dedi.Bakan Tunç, hem 17 yaşındaki sürücü T.C. hem de annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında bir soruşturma başlatıldığını ve kırmızı bülten çıkartılması için sürecin başladığını belirtti.Bakan Tunç, 'Suça sürüklenen çocukla ilgili ve onunla beraber annesinin de suçluyu kaçırma suçu var. Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.