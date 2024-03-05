Yeni müfredat için tarih verildi: MEB son dakika olarak açıkladı! 1,5 ve 9'uncu sınıfları kapsayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak, yeni müfredatın detaylarına ilişkin konuştu. Tekin yeni müfredat çalışmalarının yüzde 80’ninin bittiğine işaret ederek, “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışması sürüyor. Sizin müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin kitabı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl” dedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin Tekin, “ Komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak” diye konuştu.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın çalışmasının sürdüğüne işaret eden Tekin “Müfredat dediğiniz şey bir günde incelenecek bir şey değil. 1 dersin programı 800 sayfa. 1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak zorunlu herkeste standart olan dersler. Yeni Eğitim Öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulunun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9’da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz” şeklinde konuştu.Müfredatta seyreltmeler olacağının altını çizen Tekin, “Ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek” ifadelerini kullandı.Her kademeye yeni başlayan öğrenci ile başlayacağızTekin şöyle devam etti: “Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak. Önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız.”