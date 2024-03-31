Murat Kurum'dan yerel seçim mesajı: Bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için oyunu Kağıthane İmece İlkokulu'nda, 1166 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullandıktan sonra konuşan Kurum, 'Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar' dedi.AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum, ilk kez oy kullanan oğlu Mehmet Kurum ve küçük kızı Zehra ile birlikte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Kağıthane İmece İlkokulu'nda bulunan 1166 numaralı sandıkta kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, 'Biz de üç ay sonunda oyumuzu kullandık. Ve Şengül Hanım'la Mehmet'te ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle tüm İstanbullu hemşerilerimize seçim süreci boyunca beni kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül hanım ile birlikte, oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem trafik çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta birlikte atmış olacağız' ifadelerini kullandı.Tüm vatandaşlara sandığa gitme çağrısında bulunan Kurum 'Tüm vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyorum. Sandıklara sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp, kullandıkları oylara sahip çıksınlar. İnşallah akşam 17.00'de oy verme işlemi bitecek. '31 Mart gelecek yüzler gülecek' diyorduk, 'güneş doğacak' diyorduk. İnşallah bugün erken bir bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda, adından Saraçhane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimize paylaşacağız. İl başkanlığımızda süreci takip edeceğiz' şeklinde konuştu.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir.' ifadesini kullandı.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara sandıkların kapanmasına az bir zaman kaldığını hatırlattı.Saat 17.00'de oy verme işleminin bitirilip, oy sayımına geçileceğini kaydeden Kurum, 'Sizlerden ricam; 'Bir oyla ne değişir?' demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın. Vereceğiniz oylar sizin ve sevdiklerinizin geleceği demektir. Demokrasimize, İstanbul'umuzun geleceğine sahip çıkalım. Sandıklarda görev yapan tüm teşkilat üyelerimize ve sandık sorumlularına tekrar teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.