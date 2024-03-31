Edirne'den Kars'a sandık manzaraları: Hastalar oy kullanmaya ambulansla gitti

Türkiye genelinde yerel seçim heyecanı var.Sandığa dezavantajlı vatandaşların da yoğun bir ilgisi var.Bu kapsamda hastanelerde tedavi gören hastalar da demokratik hakları için sandık başındaydı.Oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastalar sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulans ve çeşitli araçlarla oy kullanacakları okullara götürüldü.Bu kapsamda Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 62 yaşındaki Osman Morto, oy kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi.Hastanede sağlık personeli tarafından hazırlanan hasta, Evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından ambulansla oy kullanacağı Bosna Köy muhtarlığına getirildi.Muhtarlıkta oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar hastaneye getirilen hasta, yardımlarından ötürü sağlık ekiplerine teşekkür etti.Van'da hastanede tedavi gören ve kendi imkanlarıyla okula gidemeyecek olan yatağa bağlı hastalar da evde bakım ekiplerince oy kullanacakları okullara götürüldü.Kırklareli'nde 85 yaşındaki yatağa bağımlı Ali Mızrak, oyunu sedye üzerinde kullandı.Mızrak ile 84 yaşındaki eşi Gülsevim ambulansla evinden oy kullanacağı okula getirildi.Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan Ali Mızrak sedyeyle, tekerlekli sandalye kullanan Gülsevim Mızrak de ambulansla Gazi Mustafa Kemal İlkokuluna taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sandığa götürülen Mızrak çifti oylarını kullandı.31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Düzce'de oy verme işlemi saat 8 itibariyle başladı.Düzce Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri sandıkta oy kullanmak isteyen hastaları sedye ile getirerek oylarını kullandırttı.