CHP ve DEM'li adaylar seçim yasaklarını deldi

Milyonlarca vatandaş seçim sandıklarına giderek oylarını kullanırken, seçimin sona ermesine artık dakikalar kaldı. Seçime katılımın düşük olduğu bölgelerde ise CHP ve ittifak ortağı DEM Parti seçim yasaklarını delerek vatandaşları sandığa götürmek için peş peşe mesajlar attı.CHP VE DEM YASAĞI DELDİYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre 30 Mart 18:00 itibariyle propaganda serbestliği sona erdi. Buna göre seçime katılan parti ve adayların elektronik posta adreslerine mesaj gönderilmesi, sabit telefonlara sesli, görüntülü veya yazılı iletilerle propaganda yapması yasaklandı.Ancak bu yasağı CHP ve DEM seçimin bitmesine saatler kala deldi. Küçükçekmece ve İzmit Belediyeleri'nin mevcut CHP'li başkanları, sandıkların kapanmasına dakikalar kala seçim yasaklarını delerek vatandaşlara kısa mesaj gönderdi. Kemal Çebi adına gönderilen mesajda vatandaşlar sandığa oy kullanmaya davet edildi.Diyarbakır'da seçime katılımın düşük olduğunun görülmesinin ardından DEM'li adaylar da seçim yasaklarını deldi. CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti teşkilatları, seçmenleri sandığa götürmek için peş peşe SMS atmaya başladı.