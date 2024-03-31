Başkan Erdoğan İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.Ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarları belirleniyor.Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Basın mensupların açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Yoğun bir kampanya dönemi geçirdik. Yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak.' dedi.