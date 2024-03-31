Bakan Tunç’tan seçim güvenliğine ilişkin açıklama... 'Seçimin şeffaflığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir endişe yoktur”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Seçimin şeffaflığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir endişe yoktur, hatta dünyaya en örnek gösterilecek seçimler Türkiye’nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşir. Yüzde 85’in üzerinde katılımla gerçekleşti seçimler bugüne kadar ve bugün de böyle olacağına inanıyoruz. Dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz. Türkiye, dünyaya örnek bir demokrasidir. Türk insanı ülkesine, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ailesiyle birlikte Amasra Kaleşah İlk ve Ortaöğretim Okulu'nda 1009 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, seçimlerin demokrasinin şöleni, milli iradenin tecelli ettiği anlamlı günler olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi. Tunç, 61 milyondan fazla vatandaşın bugün sandık başına gittiğini, güzel ve huzurlu bir seçim sürecinin geçirildiğini belirterek, seçimin tüm siyasi partilere ve adaylara hayırlı olmasını diledi.Bakan Tunç, "Milletimiz tercihini yapacak ve milletimizin tercihinin de hepimizin başının üstünde yeri var, demokrasinin gereği budur" diyerek seçim güvenliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tunç, "Türkiye'de seçimler şeffaf bir şekilde yapılır ve dünyaya örnek gösterecek seçimleri bugüne kadar gerçekleştirdik, bugün de böyle olacaktır. Yargı gözetimi ve denetimi altında siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşir seçimler, her sandık kurulunda siyasi partilerin temsilcileri, müşahitleri vardır. Dolayısıyla şeffaf, yargı gözetimi ve denetimi içerisinde gerçekleşen seçimler dünyaya örnek seçimlerdir. Gerek seçimler öncesi alınan tedbirler gerek seçim güvenliğine ilişkin alınan tedbirler her zaman olduğu gibi üst seviyededir. Herkes üzerine düşeni layıkıyla yapmanın gayreti içerisindedir" dedi."Seçimin şeffaflığı ve seçim güvenliği ile ilgili hiçbir endişe yoktur" diyen Tunç, şunları söyledi:"Yargı gözetimi ve denetiminde yapılmaktadır. Bağımsız yargı mensuplarımızın huzurunda sayım işlemleri gerçekleştirilir ve bunlara tüm siyasi partilerin temsilcileri de katılır. Öncesinde seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu internet adresinde şeffaf bir şekilde yayınlanmıştır. Herkes komşusunun nerede oy kullanacağını bile bilmektedir. Seçim sonrasında da birleştirme tutanakları şeffaf bir şekilde yine YSK'nın resmi internet sitesinde bütün ülke insanının bilgisine sunulmaktadır. Islak imzalı tutanaklarda bütün siyasi parti temsilcilerine verilmektedir. Dolayısıyla seçimin şeffaflığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir endişe yoktur, hatta dünyaya en örnek gösterilecek seçimler Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşir. Yüzde 85'in üzerinde katılımla gerçekleşti seçimler bugüne kadar ve bugün de böyle olacağına inanıyoruz. Dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılımın olduğunu göremiyoruz. Türkiye, dünyaya örnek bir demokrasidir. Türk insanı ülkesine, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkar. Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz."