Bakan Fidan: Ramazan ayından önce ateşkes olması için ciddi çaba var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.32 mevkidaşımla görüşme imkanım oldu. ADF'ye üst düzey katılım Türk diplomasisinin etkisini göstermektedir. Tüm insanlığın ortak meselelerini panellerimizde masaya yatırdık. Bu panellerin bir kısmını uluslararası işbirliği içinde bulunduğumuz ortaklarımızla gerçekleştirdik.Fikir alışverişlerinde küresel sistemin adaletsizliğine ve eşitsizliğine dair konuları görüştük. Filistin halkına yönelik şiddet konusunu ele aldık. Gazze'de devam eden zulmün sona ermesi için atmamız gereken adımları konuştuk.Ramazan ayından önce ateşkese ulaşılması için çok ciddi çaba var. Açlığın kol gezdiği Gazze'ye insani yardımların ulaşması elzemdir.