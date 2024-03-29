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Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!

Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı. Polisin hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik yaptığı 'Piyon' operasyonunda 1'i mutfak dolabında 9 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

Ekleme: 29.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:18 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!Diyarbakır polisi kentte hırsızlık ve gasp yapan şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Mağdurların verdiği ifadeler üzerine merkez ilçeler Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları izlemeye alındı. 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!

Şüphelilerin hırsızlık ve gasp olaylarını silahla tehdit ederek yaptığını belirleyen polis ekipleri, 'Piyon' ismini verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi.

Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!


Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i mutfak dolabında yakalandı.

Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!

Şüphelinin 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!

Çalıntı ziynet eşyaları ise bodrum katta bulundu.

Diyarbakır’da Piyon operasyonu: Dolabın içinden çıktı!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.