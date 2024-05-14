CHP’li Başkan hayal görmüş! CHP’li başkanın yalanı savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarda bulunan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ‘belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda “böcek” olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarını araştırdı. Polisler tarafından belediyede yapılan araştırmada herhangi bir cihaza rastlanmadı. Ayrıca belediye tarafından tarama işlemini yaptırılan güvenlik şirketi yetkilileri Saltuk Savaş Dolu ve Armağan Zeren ifadelerinde 17 Nisan’da söz konusu mekanlarda iki saat boyunca elektronik ve teknik güvenlik kontrolü çalışması yaptıklarını ve ortam dinleme, izleme kabiliyeti olan herhangi bir cihaz ya da materyal bulamadıklarını söyledi. Savcılık, belediye yetkililerinden bulduklarını öne sürdükleri böcekleri suç delili olarak adli makamlara teslim etmeleri istendi. Ancak belediyeden gelen cevapta böcek ve dinleme cihazlarının imha edildiği ifade edildi. Daha sonra belediye personeli ve makam odasının tadilatı ile görevli belediye çalışanlarının ifadeleri alındı. Çalışanlar da ifadelerinde iddiaya konu cihazları görmediklerini söyledi. İddiaların gerçek dışı olması nedeniyle savcılık tarafından kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Nisan 2024'te sosyal medya platformlarında, yerel ve ulusal basın yayın organlarının internet sitelerinde CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makam odasında böcek diye tabir edilen ses kayıt cihazı ve gizli kamera bulunduğunun iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Emniyet birimleri 19 Nisan'da belediye başkanlığı makam katında yapılan araştırmada herhangi bir delile ulaşılamadı. Bunun üzerine güvenlik kamera kayıtları incelendi. Soruşturma kapsamında açık kaynak araştırması, görüntü incelemesi, tanık araştırması, tanık beyanı, belediyeden ve mağdurdan bilgi talebinde bulunuldu.17 Nisan'da bulunduğu iddia edilen suç delillerinin adli makamları teslim edilmesi gerektiği Başkan Burca Köksal'a bildirildi. 29 Nisan'da belediyeden gelen cevap yazısında imha edildikleri bildirildi. 19 Nisan'da polis ekipleri tarafından belediye binasında yapılan incelemede her hangi bir ize rastlanmadı. Aynı zamanda belediye personeli ve makam odasının tadilatı ile görevli belediye çalışanlarının ifadeleri alındı. Çalışanlar ifadelerinde iddiaya konu cihazları görmediklerini söyledi.Belediye binasında tarama işlemini yapan Zeren Güvenlik Danışmanlık Şirketi yetkililerinin el konulan güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. Şirket yetkilileri Saltuk Savaş Dolu ve Armağan Zeren ifadelerinde 17 Nisan'da söz konusu mekanlarda iki saat boyunca elektronik ve teknik güvenlik kontrolü çalışması yaptıklarını ve ortam dinleme, izleme kabiliyeti olan herhangi bir cihaz ya da materyal bulamadıklarını söyledi. Zeren Güvenlik şirketi yetkilileri, sosyal medyada 'Makam odasına konan kameranın yeri böyle görüntülendi' haberinde gösterilen videodaki delik konusunda, üzerinde siyah elektrik bantla kaplıyken bantın kendileri tarafından sökülmesi sonucu son haline geldiğini, burada herhangi bir cihaz bulunmadığını ve videoda delikten görüntülenen kişilerin kendileri olduğunu söyledi.Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ihbarda bulunan CHP'li Burcu Köksal'ın 'belediyenin başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odalarda 'böcek' olarak tabir edilen dinleme cihazları ve gizli kameralar bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hüseyin Menteş hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddiaya konu olayın gerçek olmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer yoktur kararı verildi.31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın iddiaları gündem olmuştu. Belediye binasında böcek taraması yaptırdığını söyleyen Köksal, 'Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına koymuşlar. İçeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar' ifadeleriyle ortalığı ayağa kaldırmıştı.