Listeyi hemen kontrol edin! WhatsApp çok sayıda telefonda çalışmayı durdurdu
WhatsApp, eski model telefonlara desteği sonlandırdı. Samsung, Apple ve Huawei dahil birçok markanın eski telefonlarında artık mesajlaşılamayacak. İşte WhatsApp desteği sona eren telefonlar...
Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, eski model telefonlara olan desteğini kademeli olarak sonlandırıyor. Samsung, iPhone, Motorola, Lenovo, Huawei, LG ve Sony gibi birçok markanın eski modelleri, WhatsApp'ın güncel sürümlerinde çalışmayı durdurdu.
WhatsApp'ın bu kararının ardındaki sebep, teknolojinin hızla ilerlemesi ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklerin, eski telefonların donanım ve yazılım kapasiteleriyle uyumlu olmaması olarak gösteriliyor.
Bu nedenle, WhatsApp kullanıcıları eski telefonlarına sahipse, güncellemeleri almak ve yeni özelliklerden yararlanmak için daha yeni bir cihaza geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde eski telefonlarla WhatsApp kullanmaya devam etmek, iletişimde kısıtlamalara ve güvenlik risklerine neden olabilir.
WHATSAPP DESTEĞİ SONA EREN TELEFONLAR
Meta'nın almış olduğu kararla birlikte WhatsApp, onlarca eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durdurdu. Bu durumdan etkilenen cihazlar arasında iPhone 6S, iPhone SE, Samsung Galaxy S4 Mini gibi bir dönemin en popüler mobil aygıtları da karşımıza çıkıyor.
Listeye dahil olan telefonlar artık WhatsApp'a erişim sağlayamayacak. Yani mesaj gönderme, fotoğraf-video alışverişi, sesli-görüntülü arama ve topluluk grupları gibi özelliklerden faydalanamayacakları anlamına geliyor. İşte WhatsApp desteği sona eren o telefonlar:
Samsung
Galaxy S4 mini I9195 LTE
Galaxy Ace Plus
Galaxy Core
Galaxy Note 3 Neo LTE+
Galaxy Note 3 N9005 LTE
Galaxy S4 Zoom
Galaxy S4 Active
Galaxy S4 mini I9192 Duos
Galaxy S 19500
Galaxy Grand
Galaxy S3 Mini
Galaxy S4 mini I9190
Galaxy Express 2
Apple iPhone
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
iPhone 5
iPhone 6
Motorola:
Moto X
Moto G
Lenovo:
Lenovo S890
Lenovo A858T
Lenovo 46600
Lenovo P70
Huawei:
Ascend P6 S
Ascend G525
Huawei GX1s
Huawei C199
Huawei Y625
LG:
Optimus 4X HD P880
Optimus L7
Optimus G Pro
Optimus G
Sony:
Xperia Z1
Xperia E3
WHATSAPP'IN DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ
Tabii ki de bu liste ilk olmadığı gibi son da değil. WhatsApp desteği sona eren telefonlar arasına gelecek dönemde yeni modeller de eklenmeye devam edecektir.
Öte tarafta ise telefonunuz listede yer almamasına rağmen yine de WhatsApp desteğinden mahrum kalmış olabilir. Bunu anlamak için işletim sistemi sürümünü kontrol etmeniz gerekiyor. WhatsApp'ın blog sayfasında belirtildiğine göre, mesajlaşma uygulaması yalnızca aşağıdaki cihazları ve sürümleri destekliyor:
- OS 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar
- iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone'lar
- JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.0 veya daha yeni bir KaiOS sürümü yüklü telefonlar
Örneğin Android 4.0 sürümüyle çalışan bir telefona sahipseniz, yukarıdaki listede olmasa bile WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Benzer şekilde, iOS 12'den önceki sürümleri kullanan iPhone modelleri de bu durumdan etkilenecek.