Listeyi hemen kontrol edin! WhatsApp çok sayıda telefonda çalışmayı durdurdu

Popüler iletişim uygulaması WhatsApp, eski model telefonlara olan desteğini kademeli olarak sonlandırıyor. Samsung, iPhone, Motorola, Lenovo, Huawei, LG ve Sony gibi birçok markanın eski modelleri, WhatsApp'ın güncel sürümlerinde çalışmayı durdurdu.WhatsApp'ın bu kararının ardındaki sebep, teknolojinin hızla ilerlemesi ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklerin, eski telefonların donanım ve yazılım kapasiteleriyle uyumlu olmaması olarak gösteriliyor.Bu nedenle, WhatsApp kullanıcıları eski telefonlarına sahipse, güncellemeleri almak ve yeni özelliklerden yararlanmak için daha yeni bir cihaza geçmeleri gerekiyor. Aksi takdirde eski telefonlarla WhatsApp kullanmaya devam etmek, iletişimde kısıtlamalara ve güvenlik risklerine neden olabilir.Meta'nın almış olduğu kararla birlikte WhatsApp, onlarca eski akıllı telefon modelinde çalışmayı durdurdu. Bu durumdan etkilenen cihazlar arasında iPhone 6S, iPhone SE, Samsung Galaxy S4 Mini gibi bir dönemin en popüler mobil aygıtları da karşımıza çıkıyor.Listeye dahil olan telefonlar artık WhatsApp'a erişim sağlayamayacak. Yani mesaj gönderme, fotoğraf-video alışverişi, sesli-görüntülü arama ve topluluk grupları gibi özelliklerden faydalanamayacakları anlamına geliyor. İşte WhatsApp desteği sona eren o telefonlar:Galaxy S4 mini I9195 LTEGalaxy Ace PlusGalaxy CoreGalaxy Note 3 Neo LTE+Galaxy Note 3 N9005 LTEGalaxy S4 ZoomGalaxy S4 ActiveGalaxy S4 mini I9192 DuosGalaxy S 19500Galaxy GrandGalaxy S3 MiniGalaxy S4 mini I9190Galaxy Express 2iPhone 6SiPhone SEiPhone 6S PlusiPhone 5iPhone 6Moto XMoto GLenovo S890Lenovo A858TLenovo 46600Lenovo P70Ascend P6 SAscend G525Huawei GX1sHuawei C199Huawei Y625Optimus 4X HD P880Optimus L7Optimus G ProOptimus GXperia Z1Xperia E3Tabii ki de bu liste ilk olmadığı gibi son da değil. WhatsApp desteği sona eren telefonlar arasına gelecek dönemde yeni modeller de eklenmeye devam edecektir.Öte tarafta ise telefonunuz listede yer almamasına rağmen yine de WhatsApp desteğinden mahrum kalmış olabilir. Bunu anlamak için işletim sistemi sürümünü kontrol etmeniz gerekiyor. WhatsApp'ın blog sayfasında belirtildiğine göre, mesajlaşma uygulaması yalnızca aşağıdaki cihazları ve sürümleri destekliyor:- OS 5.0 veya daha yeni bir Android sürümü yüklü Android telefonlar- iOS 12 veya daha yeni bir iOS sürümü yüklü iPhone'lar- JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.0 veya daha yeni bir KaiOS sürümü yüklü telefonlarÖrneğin Android 4.0 sürümüyle çalışan bir telefona sahipseniz, yukarıdaki listede olmasa bile WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Benzer şekilde, iOS 12'den önceki sürümleri kullanan iPhone modelleri de bu durumdan etkilenecek.