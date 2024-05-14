Mansur Yavaş satmaya devam ediyor: Bu sefer de 27 adet taşınmazı 668 milyon 485 bin TL bedelle satışa çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) CHP'li Mansur Yavaş'ta yönetiminde olduğu son 5 yıllık süre içinde, yüzlerce ayrı taşınmaz piyasa değerinin altında yaklaşık 24 milyar TL'ye satıldı. Bu rakamlar orta iken, yeni bir taşınmaz satış sürecine daha girildi. Yavaş taşınmaz satışı konusunda, yeni döneme hızlı başlamış oldu. 23 Mayıs'ta yapılacak ihale ile belediyeye ait 27 arsa 668 milyon 485 bin TL bedelle satışa çıkarıldı. İhale 23.05.2024 tarihinde Hipodrom Caddesi'nde bulunan Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümeni'nce yapılacak.Satışa çıkarılan yerlerin üzerinde yapılaşma bulunmuyor. Ancak satışa çıkarılmadan önce imar planları değiştirilerek yüksek yoğunluklu yapılaşmaya açıldığı da biliniyor. “Bölgesel ihtiyacı karşılamak” gerekçesiyle ilgili arazilerin üzerinde sanayi kuruluşları, banka, otel, sağlık, kültürel tesisler, AVM'ler yapılabiliyor.2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yönetimi eline alan Yavaş, göreve geldiği günden bu yana ABB'ye ait yüzlerce taşınmazı piyasa değerinin altında ve rayiç bedele yakın olarak toplam 24 milyar liraya satmıştı.Son olarak da 1 Şubat 2024 tarihli dosyalarda satışı görülen 19 taşınmazın biri 2 milyar lira olmak üzere toplam 2 milyar 409 milyon 200 bin liraya satılmıştı.'07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi alındı.Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alındı..14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile ''Ankara su temin projesi (Gerede) finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alındı. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çakılmadı12 Aralık 2022 tarihli 2258 sayılı meclis kararı ile 320 milyon Euro yani 9 milyar 120 milyon TL borçlanma yetkisi alındı13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi.“Engelleniyoruz , hizmet etmemize izin verilmiyor” algısını her defasın kullanan ve noktada vatandaşı yanıltan Yavaş'ın artık meclis üstünlüğünü de almasıyla böyle bir bahanesi de kalmadı. Öte yandan Yavaş borçlanma yetkilerinin de hiç birini kullanmadı. Geçtiğimiz Ocak ayında size verilen 5 milyarlık borçlanma yetkisi ile toplamda 20 Milyar TL'ye yakın borçlanma yetkisi bulunuyor.