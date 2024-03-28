Sümeyye Yavlak'ın katilinden pişkin sözler: Uyuşturucunun etkisindeydim, affınıza sığınıyorum

Olay, geçen yıl 21 Ağustos saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'ndeki zincir markette yaşandı... Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi ve 1 çocuk annesi olan Sümeyye Yavlak sabah saatlerinde tartıştı. Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir marketin şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla takip etti.Tedirginlik yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada Sümeyye Yavlak, kendisini depoya kilitledi. Ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırıp, eşini defalarca kalbinden bıçaklayıp öldürdü.Olayın ardından kaçan Mehmet Yavlak, ertesi gün Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evine girerken, burada önlem alan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yavlak'ın ifadesinde, geceyi Mazı Dağı'ndaki çalılık alanda geçirdiğini, kıyafetlerini alıp kaçmak için eve geldiğini, olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavlak tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Yavlak, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tanık ifadelerinin ardından savunma yaptı. Mehmet Yavlak, "Benim bu duruma gelme sebebim erkekliğime laf edilmesidir. 'Sevgilimle mutlu mesut yaşarım' dedi.Bunlar benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.