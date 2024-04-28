Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'Çalışma Meclisi' açıklaması: '85 milyonun refahı Türkiye'nin refahıdır'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin konuşan Işıkhan, 'Daha fazla dayanışma içinde olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca programlarla emek dünyasının bu özel gününü icra edeceğiz' ifadelerini kullandı.Çalışma Meclisi'nin büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Işıkhan, 'Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Çözüm odaklı platformlar; kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır' şeklinde konuştu.Bakan Işıkhan'ın gündeminde son iş gücü istatistikleri de vardı;'İş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranı 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz'Bakan Işıkhan, yıl başından itibaren 336 bin vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladıklarını söyledi. İş pozitif uygulamasıyla işe yerleştirilen kadın sayısının 100 bine ulaştığını belirtti.