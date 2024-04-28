Ece Kılıçaslan Acar’ın ölümü aydınlandı: 9 yaşındaki kızları kan donduran geceyi anlattı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, soruşturma 3 çocuk annesi Ece Kılıçaslan Acar'ın(29) anne ve babasının ifadesinde, genç kadının 10 yıldır birlikte olduğu eşi Erol Acar(34) tarafından şiddete, aşağılama ve tehdide maruz kalması nedeniyle kızlarının şikayetçi olduğunu söylemeleri üzerine genişletildi.Şüpheli olarak ifadesi alınan Erol Acar, salondayken mutfaktan gelen tencere sesiyle eşine seslendiğini ancak yanıt gelmediğini belirtti. Mutfağa gittiğinde eşini göremediğini ve balkondan aşağı baktığında aşağıya düştüğünü gördüğünü söyledi.Olayla bir ilgisi olmadığını öne süren şüpheli, daha önce eşiyle aralarında tartışma yaşayıp tokat attığını ancak barıştıklarını dile getirdi. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Şüpheli böyle söylese de çiftin 9 yaşındaki kızlarının ifadesi dikkat çekti. Küçük kız ilk ifadesinde korktu, bir tartışma duymadığını söyledi. Yeniden alınan ifadesinde ailesinin tartıştığını, önceki zamanlarda da babasının annesini dövdüğünü anlattı.Olaya ilişkin dinlenen başka aile fertleri de çiftin sık sık tartıştığını, genç kadının eşinin kendisine ve çocuklarına bir şey yapma korkusuyla boşanmadığını söylediğini aktardı.Savcılık, taraflar arasında geçimsizlik bulunduğunu, Ece Kılıçaslan Acar'ın eşi hakkında 'silahla tehdit' ve 'yaralama' suçlarından iki ayrı şikayetinin olduğunu kaydetti. Acar'ın daha önceden intihara kalkıştığı veya düşüncesine sahip olduğu yönünde bir iddianın bulunmadığını da belirten savcılık, şüphelinin kanında uyuşturucu madde tespit edildiğini de belirledi.'Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin eşini 3. katında bulunan evlerinin balkonundan aşağı attığı yönünde yeterli şüphe oluştu' dedi. 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.