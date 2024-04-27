Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! Ara zam gündemde mi?

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Bakan Işıkhan, 5 senenin ardından toplanacak Çalışma Meclisi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını ve işçilerin katılması için de bir çalışma yürüttüklerini belirtti.Çalışma Meclisi'nin gündeminde emeğin, sendikal örgütlenmenin ve istihdamın geleceğinin tartışılacağını bildiren Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten bir vizyon belgesi çıkarmayı arzuluyoruz." diye konuştu.CHP'nin Çalışma Meclisi'nin sendikalar katılmasın diye 1 Mayıs'ta düzenleneceği iddialarına ilişkin Bakan Işıkhan , "Biz Çalışma Meclisi'ni 29-30 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bu iddia baştan yalan ama CHP her zamanki gibi önce bir yalan uyduruyor. Sonra da uydurduğu bu yalanı senaryo haline getiriyor. Olmayan şey üzerinden de toplumda bir algı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan Işıkhan, "Geçmişte yaşanan bazı olaylar toplumda olumsuz çağrılara yol açmasına neden olmuş olabilir. Ancak biz iktidara geldikten sonra bu olumsuz algıyı aşmak ve 1 Mayıs'ı daha pozitif şekilde kutlamak için önemli adımlar attık" dedi.Bakan Işıkhan, "Maalesef emekçilerle ilgili bir kesimin oluşturduğu bu olumsuz algı 2009 yılında 1 Mayıs'ın Cumhurbaşkanımız tarafından resmi tatil yapılmasıyla ters yüz oldu. Sözde kendilerine emekçi dostu diyenlerin yapamadığını sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. 2010 yılında ise 32 yılının aradan sonra Taksim'i tekrar kutlamalara açan sayın Cumhurbaşkanımız oldu. 1 Mayıs'ı resmi tatil yapmayı akıllarına getirmeyenler bize emek ve emekçi pozları vermesin. Siyasi amaçlarla emekçileri ve meydanları da kullanmasınlar. Bazı gruplar belli dönemlerde Taksim tartışmaları çıkararak kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Taksim'de 1977 yılında yaşayan acıları unutmuyoruz. Bu vesileyle Taksim'de hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek sert dille konuştu.1 Mayıs'ta Taksim için bir yasak olmadığını belirten Işıkhan, Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde de kutlamalara izin verildiğini açıkladı.Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı.Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklililerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.