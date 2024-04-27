Kürecik üzerinden yeni provokasyon: Zamanlaması manidar alçak saldırı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Kürecik'teki radar üssüyle ilgili iddialara değinerek “Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye böyle bir şeye zaten izin vermez” ifadelerini kullandı. 7 Ekim’den bu yana türlü senaryolarla Başkan Erdoğan’a saldıran odaklar, son olarak İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzelerin Kürecik sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğu iddialarıyla ortaya çıktı. Kürecik iftirasının Başkan Erdoğan’ın Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından dolaşıma sokularak körüklenmesi dikkat çekti.

ABD'nin koşulsuz şartsız destek verdiği İsrail'in Kürecik'ten sağlanan verilere ihtiyaç duymadığı, Washington ve Tel Aviv'in gerek istihbarat gerek Türkiye dışındaki sahalarda konuşlu teknik ekipman ile bilgiye erişmesinin mümkün olduğu değerlendiriliyor. İsrail'de de Kürecik'te bulunduğu ifade edilen ABD'li Raytheon üretimi X-band radarından bulunuyor.Filistin davasına dünyada en çok destek veren Başkan Erdoğan ve Türkiye türlü yalanlarla hedef alınmaya devam ediyor. 2011 sonunda NATO üyesi ülkelerin güvenliği için Kürecik'e radar sistemi kuruldu. Türkiye kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin yalnızca NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılması şartını koştu.2010 yılında yapılan Lizbon Zirvesi'nde NATO üyesi ülkelerin balistik ve seyir füzelerine karşı koruma sağlanması maksadıyla füze savunma sistemi kurulması kararı yönünde karar alındı. Ankara'nın topraklarında radar üssü kurulmasına onay verdiği esnada İsrail'in Filistinlilere uyguladığı hukuksuz muamele nedeniyle Tel Aviv-Ankara ilişkileri gergin olduğu için Ankara, İsrail ile veri paylaşılmaması hususunu özellikle vurguladı.Kürecik'teki radar üssü NATO Füze Savunma Sistemi'nin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Kürecik, Malatya'nın 59 kilometre batısında yer alıyor. Radar istasyonu da 2,085 m (6,841 ft) yükseklikte Çat Tepe üzerinde bulunuyor.