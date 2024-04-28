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Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor

Türkiye ekonomisine güven artıyor. Bakan Mehmet Şimşek, dış kaynak finansmanına ilişkin rakamları paylaşarak "Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor
Ekleme: 28.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 28.04.2024 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

EKONOMİYE GÜVEN ARTIYOR

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

'Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt.

Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor.


Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor

2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.

Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96'dan yüzde 149'a; reel sektörde yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.'

Ekonomiye güven artıyor! Bakan Mehmet Şimşek: Türkiye uygun maliyetli dış finansman sağlıyor