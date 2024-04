Ankara'da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

Mahalle sakinleri, çocuklara ve yaşlılara saldıran köpeklerin artan bir tehdit olduğunu belirtiyorlar. Bölgeye yakın olan boş arazilerde herhangi bir köpek barınağı bulunmaması da endişeleri arttırıyor. Vatandaşlar, durumu yetkililere ilettiği halde herhangi bir çözüm bulunmadığını ifade ediyorlar. Bazı mahalle sakinleri, köpeklere çiğ et verilmesi gibi durumların yaşandığını ve köpeklerin daha da cesaretlendiğini düşünüyorlar. Mahalle sakinleri, köpeklerin çocuklara ve yaşlılara zarar verdiği ve bu durumun acil önlem alınmasını gerektirdiği konusunda ısrar ediyorlar. Vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve Yenimahalle Belediyesi'nden beklentileri, köpeklerin kısırlaştırılması ve kontrol altına alınması yönünde...4 yaşındaki çocuğu Sinem Naz Özdoğan'ın saldırıya uğradığı anne Tuğba Nur Özdoğan, hem Büyükşehir hem de ilçe belediye yetkililerine tepki gösterdi ve ek olarak kanun yapıcılara seslendi, 'Parkta oturuyorduk, hamile kız kardeşim de yanımızdaydı, tam parktan çıkacakken, 4 tane köpek üstlerine doğru saldırdı. Kardeşim çocuğumun önüne geçti, köpekleri kovmaya çalıştı ve o sırada binanın görevlisi köpekleri korkutup kaçırdı. Çocuğuma büyük bir travma oldu. Allah'tan ne kızıma ne de kardeşimin karnındaki kızıma bir şey olmadı ama çok korktuk. Özellikle kanun yapıcılara sesleniyorum ve bu konuda doğru kanunları çıkarsınlar. Sadece topla, aşı yap ve köpekleri geri bırak şeklinde bir uygulama doğru değil. Hiçbir yere gidemiyoruz.' dedi.Köpek kovucu cihazla dolaşan site sakinlerinden İhsan Şahbudak ise, '3 yıldır bu durum var zannediyorum dışarından da köpek getiriyorlar. 3 bin küsür lira ile satın aldığım köpek kovucu cihazla evimin karşısına geçiyorum. Yürüyüşe gidemiyoruz.Aracımızı park edemiyoruz. Ancak cihazla dolaşıyoruz. Yenimahalle Belediye'ne yazdım, maalesef bir netice alamıyoruz. Seçimlerden önce belediye başkanımız, bir personel gönderdi bize, seçimlerden önce dedik ki; köpek sorunu var ama ondan sonra da bir çözüme kavuşmadı. Seçim de bitti hiçbir şey yok. Başkent'te böyle bir sorun yaşanır mı ne kadar ayıp bir şey bu. Bu konuda çözüm üretmelerini bekliyoruz. Müracaat ettiğimiz makam mevki kalmadı.' diye konuştu.Site sakinlerinden Ertan Yücel ise, 'Ben Yenimahalle Belediyesi'ne en az 100 başvurum oldu. Ama 'Geldik bulamadık, 1 tane yakaladık' gibi cevaplar oldu. Onları da zaten daha sonra yerine bıraktık dediler. Azaltmaya yönelik bir çalışma yok. Bazen de belediyeden 'küpesiz köpek görülmedi' diye cevaplar geliyor. Biz bu tehlikeyi ve korkuyu yaşamak zorunda değiliz. Elimizde köyde yaşar gibi değneklerle dolaşıyoruz. Ben defalarca ABB'ye, İlçe Belediye'ye çok defa dilekçe verdim hiç biri sorumluluğunu yerine getirmedi.' sözlerini kullandı.Oğuz Pamir isimli vatandaş ise, 'Bu bölgede oturuyorum. Köpekler özellikle son günlerde biraz daha saldırgan görünüyorlar. Her gün hemen hemen bir vaka var ki bu bölgede bir çocuğa saldırmasınlar... Bizim komşunun kızı ve torununa saldırdı geçenlerde. Hepimiz bu işten bedbahtız, hem Büyükşehir'e hem de Yenimahalle belediye söyledik. Yetkililer de maalesef köpekleri olduğu yerde rehabilite etmekten bahsedip, kısırlaştırıp salacaklarını ifade etmişler. Biz sonuç alamadık mümkün değil gibi görünüyor.Bazı hayvan severlerin de çiğ etle besledikleri için onları doğal olarak içgüdüsel olarak etkileniyor olabilir. Hayvanlar çocuklara saldırabiliyorlar, ısırabiliyorlar iş hayvan sevgisi mi insan mı noktasına geldi. Dolayısıyla buna çözüm bulunması gerekiyor. Büyükşehir'den talebimiz var bu köpekleri kısırlaştırılmış olması gözden geçirmeliler. Habire yavruluyor burada bir kısırlaştırma sorunu var demektir. 25- 30 sayısına ulaştı. Çok vakamız var yani bir an önce önlem alınmasını Büyükşehirden bekliyoruz' şeklinde konuştu.Asım Yağcı ise, 'Biz de bir hayvan severiz, onlar da hayatın parçasıdır. Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla çocuklara ve yaşlılara çeşitli insanlara zarar verdiklerini biliyoruz. Buradaki çok sayıda köpek var ve bir an önce Büyükşehir buraya gelip gerekeni yapmalıdır.Biz girişim yaptık ama ne yazık ki sonuç sağlayamadık. Bulunduğum sitenin içinde de var rahatsız edici boyutta. Büyükşehir bu konuda çalışma yapmalıdır. Biz çalışma yapıldığını da düşünmüyoruz görüyorsunuz sonuç ortada.' cümlelerini kullandı.Mahallede bulunan bir özel okulda öğretmenlik yapan İbrahim Özlük, 'Parkın yanındaki tarlada atıl alan bir çok köpek ve köpek yavrusu bulunuyor. Bu köpeklere yaklaşıldığı zaman saldırıyorlar geçenlerde bir kadın vatandaşa saldırdılar. Yürüyüş yapıyordu kadın zor ellerinden aldık. Bu başıboş hayvanların kontrol altına alınması lazım. Her tarafta köpek var öğrenciler de rahatsız oluyorlar. Okullarına güvenle gidemiyorlar. Bazı vatandaşlar bir takım dilekçeler götürmüş ve başvuruda bulunmuş ama bir sonuç alamamışlar. Aynı kısır döngü devam ediyor. Bu başıboş sokak hayvanların toplatılması hem onların hem de bizim için güvenli olacak.' şeklinde şikayetlerini dile getirdi.İnşaat Mühendisi Melike Atalar ise, 'Oğlum burada bir okula devam ediyor. Dönem başında köpeklerden şikayetçi olduğumuzu dile getirdim. Hiç bir şey yapılmıyor maalesef biz de hayvan seviyoruz ama hayvan sevgisi farklı bir şey ama bu da farklı bir şey. Bir gün de arabanın camı açıktı bana da saldırdılar arabanın kapısı çizildi. Bir çok ülke gezdim ne ben bu şekilde bir hayvan görmedim ne sokak köpeği var ne de kedi var sadece sahipli hayvanlar var. Bizim ülkemizde kedi köpek her yerde başı boş şekilde geziyor. Çözüm bulunsun isteriz bu zamana kadar bir çözüm bulunmadı. Bir şey olduğunda kendimden çok çocuğumu nasıl korurum diye endişe ediyorum' ifadelerine yer verdi.Ankara'da sahipsiz sokak hayvanı sayısı her geçen gün artarken, Ankara'da yılan hikayesine dönen ve sokak hayvanlarının rehabilitesi ve bakımı için adeta bir zorunluluk haline gelen hayvan barınağının yapımında Ankara Büyükşehir Belediyesi 4,5 yıldır bir ilerleme sağlayamadı. Çankaya'daki Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ihalesi yapılmıştı. Normal şartlarda inşaatına başlanılması gereken bakımevi için miktarı 26 milyon lira ilk ihale iptal edilerek, revize proje ile 45 milyon lira olarak yeniden ihalesini yapıldı...