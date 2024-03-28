O ilimizde ölü yunuslar kıyıya vuruyor: Sebebi şoke etti!

Son olarak, Kocaeli Körfezi'nin Karamürsel sahilinde vatandaşlar suyun üzerinde hareketsiz olarak fark ettikleri yunusu kıyıya çıkardı. Baş kısmından yaralandığı görülen yunusun öldüğü anlaşıldı. Yunusu cep telefonu ile kaydeden vatandaşın 'Vurmuşlar abi' dediği de görüntüye yansıdı. Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, kıyıya vuran yunuslara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini açıkladı ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri açıkladı.Kocaeli Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, 'Son zamanlarda yunusların kıyılarımıza vurduklarını görüyoruz. Bunun iki ana temel nedeni bulunuyor. Birincisi; yoğun virüs ve bakteri enfeksiyonlarına bağlı olarak hastalık geçirmeleri, diğer nedeni ise yaralanmaları. Kendilerini güvenli bir limanda hissederek, kıyıya vurabilmektedirler. Kıyıya vuran bir yunusu suya itmememiz gerekiyor. Hastalıklı veya yaralı bir hayvanı ölüme terk etmiş oluyoruz. Müdahaleden kaçınılması gerekiyor çünkü virüs ve bakteri taşıyabilir, insanlara bulaştırabilir. Can havliyle insana zarar verebilirler. Yüzgeciyle, kuyruğuyla yada ısırarak insanlara zarar verebilirler.Yapılması gereken ilk şey belediyelerimizden veteriner hekim desteği istemek olmalı. Acil bir müdahale yapılması gerekiyorsa mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor. Canlı ise suyla teması sağlanabilir, yan veya sırt üstü yatıyorsa, karın üstü yatırılarak daha iyi solunum gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Yunuslar suyla temas etmediği zaman derileri çabuk kuruyabilen hayvanlardır bu sebeple çabuk dehidrasyona girebilirler. Islak havlu veya tişört varsa bununla üzerleri ıslatılmalıdır. İşlem esnasında solunum aralığı ve yüzgeçler hayvanın nefes alması için kapatılmaması gerekiyor. Öldüyse hiç dokunulmaması gerekiyor, profesyonel ekipten, belediye ekiplerinin gelmemesi sağlanmalıdır' dedi.Mehmet Bostancı 'Üzülerek yunuslara kurşun sıkıldığını görüyorum, bu kişilerin insanlıktan uzak olduğunu düşünüyorum. 'Hayvanı sevmeyen insanı sevemez' sözünü hatırlatmak istiyorum. 15 gün önce Kefken Sahiline yunuslarımız vurdu. Darıca ve Karamürsel'de yakın zamanda Körfez'e yunuslar vurdu. Yunuslar hastalıktan veya yaralanma sebebiyle kıyıya vurabilmektedir' şeklinde konuştu...