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Trabzon’da içme suyu çalışmasında göçük: Ölü sayısı 3’e çıktı!

Acı olay Trabzon'un Hayrat ilçesinde yaşandı… Balaban Mahallesi'nde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 işçi toprak altında kaldı…

Ekleme: 27.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Trabzon’da içme suyu çalışmasında göçük: Ölü sayısı 3’e çıktı!Balaban Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında içme suyu isale hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan müteahhit firmaya bağlı 3 işçinin kurtarılması için AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon’da içme suyu çalışmasında göçük: Ölü sayısı 3’e çıktı!

Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon’da içme suyu çalışmasında göçük: Ölü sayısı 3’e çıktı!

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi...

Trabzon’da içme suyu çalışmasında göçük: Ölü sayısı 3’e çıktı!