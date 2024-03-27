Rize'de fırtına uyarısı! Sahilden uzak durun

Yurdun doğusu soğuk ve fırtınalı havaya teslim...Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu.Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı.Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu.Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.