Rize'de fırtına uyarısı! Sahilden uzak durun
Pazar ilçesi sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Yetkililer sahilden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.
Yurdun doğusu soğuk ve fırtınalı havaya teslim...
Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu.
Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı.
Sahilden uzak durun uyarısı
Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu.
Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.
Doğu Karadeniz’de 2 gündür etkili olan fırtına, denizde dev dalgalar oluşturdu.
Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtınayla birlikte yer yer 3 metreye kadar çıkan dalgalar, kıyı şeridini aşıp, Karadeniz Sahil Yolun kadar ulaştı.
Sahilden uzak durun uyarısı
Yetkililer, sahil şeridinden uzak durulması konusunda vatandaşlara uyarılar bulundu.
Trafik polisleri de Karadeniz Sahil Yolu'nda çalışmalarını yoğunlaştırarak, sürücüleri uyardı.