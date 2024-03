Murat Kurum'dan yerel seçim mesajı! 'Bu millet hesabını soracak!'

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez" dedi.

Yerel yönetimlerin belirleneceği kritik 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin ve adayların kampanya çalışmaları son hızıyla devam ediyor.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de düzenlenen ‘Mardin Hemşehri Sahur Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya geldi.Programa Murat Kurum'un yanı sıra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Mardin Federasyonu Başkanı Sedat Güngörün, milletvekilleri, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, İstanbul'a dair hayalleri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:“Biz İstanbul'umuza, hayallerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Biliyoruz ki, ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, trafik çilesi İstanbul'un gündeminden çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz.'Kurum, İstanbul'a dair sözlerinin devamında şunları dedi:'Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yılların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İstanbul'un hakkını savunacağız. İstanbul bize emanet edilmiş bir şehir. Bu şehre gözümüz gibi sahip çıkacağız. İstanbul bize ağzı dualı, eli kınalı annelerimizin emaneti. İstanbul sadece kendini değil Mardin'i, Diyarbakır'ı, Ankara'yı, Konya'yı, Bartın'ı, Bolu'yu da ilgilendirir. Biz İstanbul'a sahip çıkarken, ülkemize de sahip çıkacağız. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin vizyonuna yol vereceğiz. Bu seçimler hizmet belediyeciliğinin nasıl yapılacağı noktasında kararın verileceği seçim olacak. 31 Mart'ta hep birlikte büyük bir bayram yaşayacağız.'Mardin hakkında konuşan Kurum, şu cümleleri kurdu:“Mardin inancın, hoşgörünün, kardeşliğin ve medeniyetlerin şehridir. Mardin'de büyümek, Mardin'de yetişmek geçmişe doğru zaman yolculuğu, tarih yolculuğu yapmak gibidir. Mardin'e gidip etrafınıza baktığınızda dahi ne kadar eşsiz hazinelere sahip olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Bir yanınızda Süryani vatandaşlarımızın bin 600 yıllık şaheseri manastırı vardır. Az ötesinde Hristiyan vatandaşlarımızın binlerce yıldır ibadet ettiği Kırklar Kilisesi vardır. Yine aynı bölgede, 8 asırdan daha uzun bir zaman boyunca minarelerinde ezanların göğe yükseldiği Ulu Camiimizi, tüm zarafetiyle bu iki ibadethaneye komşuluk yaparken görürsünüz. Bütün bu eserlerin birlikteliği bile Mardin'imizin gerçek bir barış şehri olduğunu, hoşgörü şehri olduğunu ortaya koymaya yeter de artar bile.'Mardin'in tarihini, mahallelerini, sokaklarını iyi bildiğini söyleyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:“Ben de Mardin'in bir evladıyım. İlkokul ikinci ve üçüncü sınıfı babamın mesleği dolayısıyla Mardin'de okudum. Ne zaman Mardin'e gitsem, memleketime gitmiş gibi olurum. Mardin'in her bir manzarası, beni çocukluğuma, o güzel günlerine, hatıralarına götürür. Mardin benim için bir mektep oldu. Mardin, sahip olduğu medeniyet birikimleri dolayısıyla bana hep eğitim ve iş hayatımda büyük bir ilham kaynağı oldu. Mardin, tıpkı İstanbul gibi, insanın iç dünyasını, ruh dünyasını, zihin dünyasını, hayal dünyasını geliştiren bir şehir. Çocukluğumuzdan beri bu şehrin nasıl daha iyi olabileceğine, nasıl daha iyi yaşanılabileceğine dair hayaller kuruyoruz. Bana kalırsa, her insan yaşadığı şehrin ruhunu, kimliğini anlamaya çalışmalı, o şehirle güçlü bir aidiyet duygusu kurmalıdır. Bizler, bu inançla, bu ruhla, bu anlayışla, Peygamber Efendimizin müjdesi, Fatih'in emaneti İstanbul'umuzla aramızda çok özel bir bağ kuruyor, bu şehri ruh dünyamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.'Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bu seçim hizmet seçimidir. Bu seçimde hizmete bakın. 5 yıl içerisinde Bahçelievler'de ve diğer ilçelerde nelerin yapılıp yapılmadığına bakın. Biz Bahçelievler'de hiçbir arkadaşımızı ayırmadık. Biz belediye hizmetinde Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı gibi siyasi tercihinden dolayı ayırmadık. Birilerinin yaptığı gibi kimseyi işten çıkarmadık.” dedi.