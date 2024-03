Kaldırımdaki iki kişiyi öldürmüştü: Mehmet Can Dandin bakın kim çıktı! Şoke eden suç örgütü bağı... İşkence görüntüleri ortaya çıktı

25 Şubat akşamı Ankara'da yaşanan kazada Mehmet Can Dandin adlı şahıs, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki öğretmen Ekin Sert ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Umut Can'a çarpmıştı. Zanlı, yanındaki 3 kişiyle olay yerinden uzaklaşmış, kaza sonrası Ekin Sert ve Umut Can hayatını kaybetmişti. Hız sınırını ihlal eden zanlı Kırıkkale'de yakalanarak tutuklandı. Dandin'in geçtiğimiz ay çökertilen Pekmez Kardeşler suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıktı!Ankara'nın Etimesgut ilçesi birinci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Mehmet Can Dandin (25) kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can'a (28) çarpmıştı. Dandin ve kaza anında otomobilde bulunan 3 kişi daha olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan genç öğretmen ve öğrenci ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, otomobil sürücüsü Dandin ile olaya tanık 3 kişi Kırıkkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.Katil zanlısı Dandin'in, kazanın öncesi bölgedeki kavşakta kırmızı ışıkta geçerek trafiği tehlikeye soktuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının hız sınırı 50 kilometre olması gereken kaza yerindeki caddede 112 kilometre hızla gittiği saptandı. Öte yandan kaza anında alkol veya uyuşturucu kullandığının tespiti için de kendisinden alınan kan örneği test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşlerin yaptığı 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünü yönelik yaptığı operasyonda örgüt üyesi olan Berkay T.'nin cep telefonundan akılalmaz işkence görüntüleri çıktı.Telefonda çıkan görüntülerde, Pekmez Kardeşler organize suç örgütü adına işkence ve tetikçilik yapanlardan birinin de iki genci öldüren Mehmet Can Dandin olduğu anlaşıldı. Dandin'in, bir iş yerine silahla baskın yaptığı, bir kişiyi rehin aldığı ve rehin aldığı o kişiyi saatlerce dövmesinin ardından öldürmekle tehdit ettiği anları telefon kamerasına çektiği görüldü.İncelemede ortaya çıkan başka bir görüntüde ise örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden Dandin'in, kaçırdıkları bir kişiyi dağa götürülerek demir çubuklarla saatlerce dövüldükleri ve işkenceye daha fazla dayanamayan mağdurun baygınlık geçirdiği anlar yer aldı.Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Dandin'in; uyuşturucu, kasten yaralama suçları başta olmak üzere 40'ın üzerinde suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dandin ile ilgili yürütülen çalışmaları tamamlayarak suç örgütü üyeleri ile beraber yargılanması adına dosyayı savcılığa teslim etti.