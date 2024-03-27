Hatay’daki trafik kazasının görüntüsü ortaya çıktı! Aynı aileden 6 kişi ölmüştü!

Feci kaza, Payas, Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Dörtyol'dan Payas istikametine seyreden Şükrü K. Yönetimindeki TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak, karşı yöne girdi. Karşı yöne giren TIR, Payas'tan Dörtyol istikametine doğru seyreden Mehmet Sönmez idaresindeki otomobile çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile birlikte eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki Kara (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.Kazayı gören vatandaşların 112 çağrı merkezine yaptığı ihbar sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza nedeni ile uzun süre trafiğe kapalı kalan karayolunda polis gerekli önlemleri aldı. Mahşer yerine dönen kazada bir aile tamamen yok olurken, TIR sürücüsü Şükrü K. Gözaltına alındı.Korkunç kaza ile ilgili Hatay valiliği yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.Valilikten şu açıklama geldi, '26.03.2024 günü, D817- 03 Devlet Karayolu üzeri Dörtyol Payas istikameti Nursan Hastanesi önünden Dörtyol-Payas istikametine seyreden Ş.K isimli sürücünün sevk ve idaresinde olan çekici (TIR) araç hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçmesi sonucu karşı yönde seyreden otomobille doğrudan çarpışmıştır. Çarpışma sonucu oluşan kazada otomobilde bulunan 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır.Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup sürücü Ş.K gözaltına alınmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.' denildi.Katliam gibi kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı.O görüntülerde hızla gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı...