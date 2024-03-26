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Mardin’de yol çöktü: 2 araç evin avlusuna düştü!

Mardin Artuklu'da etkili olan sağanak sonrası yol çöktü. Park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

Ekleme: 26.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
Mardin’de yol çöktü: 2 araç evin avlusuna düştü!Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü.

Mardin’de yol çöktü: 2 araç evin avlusuna düştü!

Çökmeyle beraber yolda park halinde olan 34 EEB 428 plakalı otomobil ile plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü.

Mardin’de yol çöktü: 2 araç evin avlusuna düştü!

Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.