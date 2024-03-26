AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:KAYIT DIŞI PARA SKANDALINDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!'Düzenli yapıyorlar bu işi. Bu adamlar bu işi ilk yapmıyor belli, düzenli ve sistematik olarak profesyonel para taşıma grupları bunlar. Bunlar, Kırk Haramiler.'' Bu iş gittikçe büyüyecek, genişleyecek ve bu Kırk Haramiler'in kimler olduğu ortaya çıkacak. İstanbul'da CHP'nin kanalizasyonu patladı, pislikleri ortaya döküldü. Pis kokular her tarafı sardı ve Kırk Haramiler'in nasıl bir insan oldukları da burada açık ve net olarak ortaya çıktı. Bunlar Kırk Haramiler'dir. Eğer siz, müteahhitlerden gidip, adamların hakkı olan paranın karşılığında, yüzde 10 karşılığında bu paraları topladıysanız, bu paralar helal paralar değildir. Bu paralar aziz milletimizin, alnının akıyla çalışan müteahhitlerin, alın teri parasının, CHP'ye peşkeş çekildiğinin en büyük göstergesidir.''Gördüğüm görüntülerdekilerin hiçbir tanesi herhangi kişiler değil. Birisi Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin ve çocuklarının şirkentinin CEO'su, bir tanesi İBB spor kulübünün yönetim kurulu başkanı, ifadeye çağırılanlardan birisi de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Her taraftan pislik, maalesef ortalığa saçılmış durumda.''Bu CHP'li ya da başka siyasi partili hiç fark etmez, yanlış yanlıştır. Burada yanlış yapılmıştır. Burada paralar birilerine peşkeş çekilmiştir. Bu çekilen paralar da ortaya çıkmalıdır.'CHP'Lİ İSİMDEN AKILLARA DURGUNLUK VEREN AÇIKLAMA!'Bu adamı CHP'ye genel başkan yardımcısı yapmışlar. Vay CHP'lilerin haline. Vallahi üzülüyorum.''Balya balya masanın üzerinde paralar, eurolar... Peki eurolar ne olacak? Euroları kim değersizleştirdi? Sizin mantığınıza göre de eurolar değer kazandı. Ne işi vardı o masanın üzerinde? Neymiş efendim, Tayyip Erdoğan paraları çok değersizleştirmiş. O yüzden çuvalla taşıyorlarmış. Savunmaya bakar mısınız....'BUĞRA KAVUNCU: 'İMAMOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI''Pişman olması, zararın neresinden dönersen kârdır şeklinde doğru bir davranış biçimidir ama Buğra Bey kusura bakmasınlar, bu kişinin buraya gelmesinde onların da çok emeği var. Biz İmamoğlu'nun bir yalancı olduğunu söylediğimiz zaman, İmamoğlu'nun tembel ve kaplumbağa gibi olduğunu, hiçbir iş yapmadığını söylediğimiz zaman, Buğra Bey eskiden bize bu konuda ağzına geleni söylüyordu. Şimdi, İYİ Parti'nin de bu noktaya gelmiş olması aslında sevindirici. Çok net olarak söylüyorum. İYİ Parti de bunların ne olduğunu gördü. İnşallah aziz İstanbullular da bunun ne olduğunu görecekler ve ona göre de sandıkta cevap verecekler.'