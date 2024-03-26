30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 zanlı yakalandı
30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-17 operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı.
Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor.
Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'A yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 zanlı yakalandı.