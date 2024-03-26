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Beyaz Gazete
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30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 zanlı yakalandı

30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-17 operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı.

30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 zanlı yakalandı
Ekleme: 26.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 zanlı yakalandı
Terör örgütleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor.

Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'A yönelik düzenlenen operasyonlarda 147 zanlı yakalandı.