CHP'den alçak saldırı! Yere yatırıp tekmelemişlerdi: Mahkemeden flaş karar

Maltepe'de 23 Mart günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan R.Ş., T.S. ve E.T., o esnada cadde üzerinden geçen bir grubun sözlü tacizine uğramıştı. İddiaya göre bir süre sonra olay yerine tekrar gelen grup, broşür dağıtan R.Ş.'yi darp etmiş, 72 yaşındaki adam saldırıda başından yaralanmıştı.Yaşlı adamın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler Y.S., K.S., B.U., E.D., Ö.İ. ve C.D. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Yapılan incelemede şüphelilerden Y.S, B.U, E.D. ve Ö.İ'nin CHP Maltepe Teşkilatı'na kayıtlı aktif üye oldukları tespit edilirken ayrıca Y.S, K.S. ve B.U'nun çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu ortaya çıktı.Savcılık şüphelilerden K.S.'yi tutuklama talebiyle, diğer 5 şüpheliyi ise adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken şüpheli K.S.'nin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.Şüpheli K.S., sorgusunda diğer şüphelilerin de kendisi gibi CHP pankart ekibinden olduklarını söyleyerek 'Bizim WhatsApp grubumuza belediye başkanı hakkında asılsız ve imzasız broşür dağıtıldığına dair bir mesaj geldi. Biz de sokaklara dağılarak broşürleri toplamaya başladık. Ardından bir araç plakası ve aracın konumu paylaşıldı. Olay yerine gittim, müştekiyi mahalleden tanırım. Elindekilerin yasaklı broşür olduğunu kendisine söyledim ve elindekileri almaya çalıştım. O esnada müşteki yere düştü, kafasını vurdu. Yerden kaldırıp su verdik. İki dakika içinde kendine geldi, sonra arabasına binip gitti. Biz kimseyi darp etmedik, müştekinin neden böyle ifade verdiğini anlamış değilim' diyerek suçlamaları reddetti.