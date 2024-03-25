Başörtülü kadınlar için skandal sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar! 28 Şubat zihniyeti hortladı...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sokak röportajında konuşan bir kadın ilçede ‘kapalıları’ istemediklerini söyledi. 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne seren kadın, skandal ötesi sözlerine devam etti, "Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

Aydın'da sokak röportajında konuşan bir kadın, tesettürlü kadınlar hakkında söylediği skandal sözler ile 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.Kuşadası'nda verdiği sokak röportajında İzmirli olduğunu belirten kadın, ilçede 'kapalıları' istemediklerini söyledi."Burası aydın bir şehir" diyen kadın, tesettürlü kadınlar için "öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum" dedi.Konuşmasının devamında ise "gitsinler layık olduğu yerlerde yaşasınlar." diye konuştu.