Başkan Erdoğan'dan Çorum mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum mitinginde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.'Çorum'da alanda şu an 40 bin kişi var. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Sizlerin duasını ve sevdasını hep yanımızda gördük.Biz Çorum'dan razıyız, Allah da sizlerden razı olsun. Size daha fazla hizmet ederek teşekkür borcumuzu yerine getireceğiz. Çorum'u bölgesinin en gözde, en güzel şehirlerinden birine dönüştürdük.Çorum bir başarı örneği olarak tüm Türkiye'de kendinden söz ettiriyor. Çorum'un elde ettiği başarılarda hükumetimizin icraatlerinin yanı sıra belediyelerin kendi çalışmalarının da önemi var.Tüm Çorum'lu kardeşlerimiz bizlere omuz verdi. Çorum'un başarı hikayesini birlikte yazdık. Her alanda sizi destekledik, önünüzü açtık. İnşallah 31 Mart'ta bu birlikteliğimizi daha da perçinleyeceğiz.Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunun için öncelikle 31 Mart'ı geride bırakacağız. Çorum'da gerçek belediyecilik ile durmak yok yola devam. Karşımdaki şu meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum.Çorum 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İşte milli iradenin kalesi Çorum budur. Sadece Çorum'u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. İstanbul ve Ankara'daki tüm hemşehrilerimizi de aramamız lazım.Bir dönem yanımızda durup da beklentileri karşılamayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız.Bugün bölgesinin parlayan yıldızı olan Çorum, geçmişte büyük acılar yaşadı.Suriye'de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler, DEAŞ'ı üzerimize saldırttılar. Tüm bu saldırıları püskürttük. Oyunları bozduk. Teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Şu an terör örgütlerinin kaçacak delik aradıklarını görüyoruz. Sınır ötesinde hainleri tespit ediyor ve dünyayı başlarına yıkıyoruz. Türkiye'yi terör belasından kurtarana kadar bu mücadele devam edecek. SİHA'larla sınırımızdan çok ötede hainleri yok ediyoruz.Enflasyon tek haneye inecek. Daha önce nasıl yaptıysak aynısını yine başaracağız. Ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimiz bize güvensin. Muhalefetin sırtında yumurta küfesi yok.Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Bunun dışında gözle görülür hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler yapan kartel mi oldukları belli değil...Biz her zaman söz namustur düsturuyla hareket ettik. Zor da olsa her zaman ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmaya çalıştık. İnsanın aynası işidir lafına bakılmaz. Bizim de eserlerimiz ve yatırımlarımız yaptıklarımızdır.Hızlı tren projesinde en kritik aşama geçilmiş oldu. Hızlı treninin devreye girmesiyle Çorum hem Karadeniz'e hem de İç Anadolu Bölgesi'ne ulaşabilecek.