Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı!

Ünlü estetikçi Bülent Cihantimur ile cani anne Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazanın yankıları sürürken; baba Cihantimur'un fenomenlere yönelik kara para aklama soruşturmasında şüpheli olduğu ortaya çıkmıştı.Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi.Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı. Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kaza sondası 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi. Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.Bülent Cihantimur'un adı Dilan Polat ve kara para aklayan fenomenler soruşturmasında çıktı. Cihantimur'un 'Tayyargiller' olarak bilinen Tayyar ve Özlem Öz çiftinin davasında şüpheli sıfatıyla yer aldığı anlaşıldı. Öte yandan, geçmişte mesleki siciliyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Doktor Bülent Cihantimur hakkında çok sayıda ihmal iddiası var. Cihantimur, 6 yıl önce 60 yıllık geçmişi olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi derneği üyeliğinden genel kurul kararıyla ihraç edildi.Geçmişte mesleki siciliyle ilgili iddialarla bir kez daha gündeme geldi. Doktor Bülent Cihantimur hakkında çok sayıda ihmal iddiası var. Cihantimur, 6 yıl önce 60 yıllık geçmişi olan Türk Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi derneği üyeliğinden genel kurul kararıyla ihraç edildi.Dernekten ihraç edilen sayılı cerrahtan biri oldu. Cihantimur'un dernek üyeliğine son verilmesinin nedenlerinden biri tır dorsesinde estetik kliniğinin pazarlamasını yaparak cilt bakımı satışı yapmak ve hekimlik değerlere aykırı davranmaktı.Bunun dışında birçok hasta tarafından da adı şikayete konu oldu.