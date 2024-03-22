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Sürücülere müjde! O tarihten itibaren indirim geliyor...

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre motorin grubuna cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim bekleniyor.

Ekleme: 22.03.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Sürücülere müjde! O tarihten itibaren indirim geliyor...
Döviz ve brent petroldeki hareketlilik, akaryakıtı etkilemeye devam ediyor.

Sürücülerin yakından takip ettiği fiyatlarda sıkça değişiklik yaşanıyor. Kimi zaman art arda zamlar gelirken kimi zaman da yapılan indirimler, sürücülere adeta nefes oluyor.

Gözler akaryakıtta

Brent petrolün 85,21 dolara düşmesiyle gözler akaryakıta çevrildi. Dün motorin ve benzin grubuna gelen zammın ardından bu kez ise indirim beklentisi oluştu.

Bu kapsamda sektör temsilcilerinden bir iyi haber geldi.

1 liralık indirim yolda

Motorin grubuna 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL'lik indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise şu anlık bir indirim ve zam görünmüyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.