MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'den bir operasyon daha...Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'