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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz

MSB'nin operasyonları son sürat devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde nokta operasyon gerçekleştirildi.

Ekleme: 22.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisizMSB'den bir operasyon daha...

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'