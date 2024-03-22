MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz
MSB'nin operasyonları son sürat devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde nokta operasyon gerçekleştirildi.
MSB'den bir operasyon daha...
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.'