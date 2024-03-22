MİT'ten Suriye'de operasyon! Yeşil kategorideki terörist Halil Tekin öldürüldü

Teröristlere rahat nefes yok...Yurt içi ve sınır ötesinde konuşlanan örgüt mensupları, Türk askerinden kaçamıyor. Düzenlenen operasyonlarla kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamayan teröristlere bir yenisi daha eklendi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü Suriye'de harekete geçti.Hedef ise bu kez İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı Seydo Kod Halil Tekin oldu.Terörist Tekin'e yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ardından MİT'in saha ajanları, Kamışlı'da terörist Halil Tekin'i etkisiz hale getirdi.PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi.2015 yılında Suriye sahasına geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka'da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.