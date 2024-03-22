Erdoğan'ın anahtar teslimi yaptığı Diyarbakırlı depremzede aile evine yerleşti: Devlet bize çifte bayram yaşattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Külliye'den canlı bağlantı ile katıldığı deprem konutları kura ve anahtar teslim töreniyle Diyarbakır'da 2 bin 992 konut sahiplerine teslim edildi. Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için evi yıkılan hak sahiplerinden 64 yaşındaki Zülfü Kaya ve eşi, 3 artı bir evlerine yerleşti. Oğlaklı Köyü'nde TOKİ tarafından inşa edilen 4'üncü kattaki evlerine yerleşen Kaya çifti, yeni evlerinde bayrama girecekleri için mutlu olduklarını belirterek, Başkan Erdoğan'a dua ettiler. Yeni evlerinin bayram öncesi teslim edilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten 64 yaşındaki Fatma Kaya, "Devlet bize çifte bayram yaşattı" dedi.

Sabahın haberine göre Asrın Felaketi Kahramanmaraş depreminden etkilenen vatandaşlar için yapılan deprem konutlarından evini teslim alan emekli Zülfü Kaya ve eşi Fatma Kaya yeni evlerinin kapılarını açtı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.Kurayla belirlenen deprem bölgesinde toplam 30 bin 723 depremzede evlerine kavuştu. Diyarbakır'da ise 2 bin 992 konutun teslimi yapıldı.Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için yıkılan ve bir yıldır kirada oturan depremzedeler teslim aldıkları konutlarına yerleşmeye başladı.Üç artı bir evlerine yerleşen ilk depremzede olan 64 yaşındaki Zülfü Kaya ve eşi sıcacık evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.Oğlaklı Köyü'nde TOKİ tarafından inşa edilen 4'üncü kattaki evlerine iki çocuğuyla birlikte yaşayan Kaya çifti, yeni evlerine bayrama girecekleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiler.Yeni evlerinin bayram öncesi teslim edilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten 64 yaşındaki Fatma Kaya, 'Devlet bize çifte bayram yaşattı' ifadelerini kullandı.Depremin ardından devletin vatandaşını aç ve açıkta bırakmadığına dikkat çeken 64 yaşındaki Zülfü Kaya ise, 'Dünya lideri Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, devlet bir yılda evimizi teslim etti.Erdoğan büyük liderliğini bir kez daha gösterdi. Devletimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu kadar kısa sürede hangi devlet binlerce ev yaparak insanına verebilir' diye konuştu.Depremde kendi oturduğu evin yanı sıra kendisine ait çocuklarının yaşadığı iki evinde yıkıldığını belirten Zülfü Kaya, bir yıl kirada oturduğunu söyledi.Oturduğu evin çok kötü bir durumda olduğuna dikkat çeken Kaya, 'Devletimiz bize saray gibi bir ev verdi, Allah büyüklerimizden razı olsun' dedi.