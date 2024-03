Başkan Erdoğan’dan Özel’in skandal sözlerine tepki: CHP’nin yeni genel başkanı da ‘darbe sever’ çıktı

AK Parti yerel seçimler öncesi miting turlarına devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da önemli açıklamalarda bulundu...Tüm Çankırı'yı selamlıyorum. Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yarenler de bizi özlemiş. Aşkınız için sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.Bugün meydanda 45 bin Çankırılı var. Yollardakiler hariç. Bin yıldır yurdumuz olan, Çankırı'da bulunmaktan büyük bir memnuiyet duyuyorum. Mevla dostluğumuzu daim eylesin.Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü desteğini daima yanımızda hissettik. Rekor oy oranları ile daima mücadelemize sahip çıktı. 14 -28 Mayıs seçimlerinde, milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 78'e yaklaşan oy oranı ile cumhur ittifakına destek vererek bir tarih yazdınız. Bu oran ile bize en çok destek veren il oldunuz. Çankırı'yı bu sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Siz ne güzel insanlarınız böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Çankırı'ya bugüne kadar biz mahcup olmadık, yine olmayacağız. Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Hüseyin Bey'den.Sizlerin bu halini gördükten sonra cumhurbaşkanı oılarak sizlerin yanınızdayım. Çankırı'ya minnet duygumuzu, daha fazla çalışarak ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.Sadece Mart ayının başından beri, 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Mitingler yaptım. Durmak yok yola devam. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra, şehit ailelerimizden, sağlık çalışanlarımızla kucaklaştık. Karabük'te de meydan aynen böyleydi. Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız.Ankara'da yarenler çok, Ankara'daki yarenleri Çankırıları, benim Çankırılı kardeşlerim tek tek arayacaklar ve Ankara'da Turgut Altınok kardeşimizi kazandıracaklar. Gazze başta olmak üzere kardeşlerimize yardımcı olmak için çalıştık, çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 76 bin konutun kuralarını çekerek depremzede kardeşlerimizi yerleştirdik. Bizim gündemimizde deprem bölgesi var, bizim gündemimizde aziz milletimizi layıkıyla temsil etmek, bizim gündemimizde içinde bulunduğumuz asra Türk mührünü vurmak var. Türkiye'yi dünyanın devler ligine yükseltmek var.Bir dönem toplu iğne üretmiyorken, bugün kendi savaş uçağımızı imal eder hale geldik. Uçak teker kesince gözü doldu, göğsü kabardı mı? Bizleri bugünleri gösteren Allah'a hamd olsun. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yapamaz dediler yaptık, uçmaz dediler, uçurduk. Kalorifer peteği diyerek küçümsediler. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı hava kuvvetlerimize teslim edeceğiz. Gök vatanımızı artık KAAN'la koruyacağız.Bölücü terör örgütleri mensupları için artık hiç bir şey güvenli değil. Teröristleri tespit ediyor, hiç ummadıkları bir an etkisiz hale getiriyoruz. Katil sürülerine misliyle ödetiyoruz.Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmayacağız. Biz Çankırı ile birlikte Tüm Türkiye için canla başla çalışırken, CHP'nin hali içler acısı. İcraat, eser zaten hak getire. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bİz hizmet ve eser bırakıyoruz. Muhalefet bavullarla, valizlerle taşınan balya balya taşınan paralar dışında bir eseri yok. Nereye kadar böyle gideceksiniz. 31 Mart'a kadar. 31 Mart'ta benim milletim sizleri sandıkları gömecek. Bir büroda şaibeli paralarla kule yapıyorlar. Açıkla deyince sağa sola saldırıyorlar.Son seçimin ardından değişim başlatmışlardı. Sonuç tam fiyasko oldu. Genel başkan değişti ama CHP'nin darbeci kodlarında zerre dönüşüm olmadı. CHP'nin genel başkanı darbe sevici çıktı. Bunların eski genel başkanlarının tankların arasından Bakırköy Belediye'sine gitmişti. Sözünün nereye gittiğini bilen genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan genel başkana rastlayamazsınız. Sandıktan umutlarını her kestiklerinde buna sarılıyorlar. Özgür efendiye şu gerçeği hatırlamak istiyorum, Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Her kim milletin iradesine kast ederse, karşısında bizi bulur. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi 85 milyonu bulur. Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Özgür efendinin darbelerde acı çekenler başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisinin çıkıp istismar ettiği gençlerden özür dilemelidir. Demokrasi adına biz bunun takipçisi olacağız. Buna hak ettiği dersi milletimizin sandıkta vereceğine inanıyorum.