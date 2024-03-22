Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ankara'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.