Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ankara'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ulaşımda aksamalar yaşandı
Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ulaşımda aksamalar yaşandı
Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.