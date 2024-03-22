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Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ekleme: 22.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyorAnkara'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün de kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar yağışının görüldüğü bölgelerde çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Ulaşımda aksamalar yaşandı

Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara'ya kar bastırdı! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor